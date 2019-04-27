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Başkentte sahte alkol operasyonu

27 Nisan 2019 Cumartesi 20:05
Başkentte sahte alkol operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir evde 30 litre sahte alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, İncirli Mahallesi'ndeki bir evde sahte alkol üretimi yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, şüpheliler R.K, M.D. ve S.K. gözaltına alındı. Yapılan aramada 30 litre sahte alkol, 7 litre saf etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarından yasal işlem yapıldı.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 20:05
  1. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü
  2. Başkentte kaçak içki operasyonu
  3. kaçak alkol

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