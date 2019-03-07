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Başkent’te Regaip Kandili coşkusu

ANKARA (İHA) – Ankaralılar Regaip Kandili dolayısıyla camilere akın etti.

07 Mart 2019 Perşembe 23:38
Başkent’te Regaip Kandili coşkusu

ANKARA (İHA) – Ankaralılar Regaip Kandili dolayısıyla camilere akın etti.


Ankara’da Regaip Kandili coşkusu yaşandı. Kentin önemli manevi mekanlarından olan Hacı Bayramı Veli Türbesi ve Camisi ile Kocatepe Camisi, Müslümanların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Hacı Bayramı Veli Türbesi ve Camisi’nde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve Ak Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Aslan vatandaşlar ile bir araya geldi.


Vatandaşlar ile bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “ Üç ayların başlangıcı Rabb’im tüm ümmeti Muhammed’in kurtuluşuna vesile kılsın inşallah. Hayırlısıyla Ramazan’a eriştirsin hepimizi” dedi.


Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki ise, “Güzel bir gündeyiz. Rabbim bu günü ümmeti Muhammed’in kurtuluşuna vesile etsin diye dua ediyoruz. Bu günlerde yapılan dualar da zaten ret olmaz. Allah ülkemize dirlik versin, birlik versin, beraberlik versin, milletimizin büyüklüğü yüceliği daim olsun inşallah. Göklerde bayrağımız her zaman dalgalansın. Ezanımız her an okunsun. Kötülere Allah fırsat vermesin” dedi.



Kocatepe Camii’nde Regaip Kandili dilekleri


Kocatepe Camisi’inde de Regaip Kandili heyecanı yaşandı. Camiye gelen vatandaşlardan Sümeyye Pınar Demirtaş, “Bu gece mübarek bir gece. Hepimizin kandili mübarek olsun. Dualarda buluşalım inşallah. Tüm İslam aleminin kandili mübarek olsun” dedi.


Zuhal Gökdere adlı vatandaş, “Tüm İslam aleminin bir ve beraber olduğu bir kandil olsun inşallah. Hepimizin kandili mübarek olsun” derken, Emre Şahin isimli vatandaş ise, “Bu mübarek günü ulaştığımız için Allah’ımıza şükürler olsun. Herkesin kandili mübarek olsun. Vatanımız, milletimiz için de hayırlısı olsun, Allah beladan korusun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 23:38
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