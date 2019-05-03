Başkent’te Ramazan öncesi şok denetim

Ankara’da Ramazan öncesinde Tarım İl Müdürlüğü tarafından market ve fırınlara şok denetim gerçekleştirildi.

81 ilde Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı İl Müdürlükleri, Ramazan ayı öncesinde eş zamanlı olarak market ve fırınlarda denetim gerçekleştirdi. Ankara’da Toptancılar Çarşısı’nda yapılan denetimde toplam 300 görevli yer aldı. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz başkanlığında yapılan denetimler esnasında marketlerin unlu mamuller, şarküteri ve depoları titizlikle incelendi. Reyonlardaki ürünlerden numune alan görevliler, incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. Ürünlerin sağlık koşullarına uygun olmaması durumunda iş yerlerine çeşitli cezai yaptırımlar uygulanacak.

Denetim sırasında açıklamalarda bulunan Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, Ramazan ayı yaklaşırken yaptıkları gıda denetimlerini daha da yoğunlaştırdıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl Ankara’da 70 bin gıda denetimi gerçekleştirdiklerini ve bu işletmelerden 4 binin üzerinde numune aldıklarını anlatan Korkmaz, "Rakamlara baktığımızda Ankara’da son 3 yıl içerisinde gıdada taklit ve tağşiş oranlarının azaldığını görüyoruz. Bunda hem sektörle yaptığımız iş birliği hem de işletmelere yönelik verilen yoğun eğitimin katkısı oldu. Ramazan ayında özellikle et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, unlu mamuller, yani vatandaşımızın Ramazan ayında yoğun olarak tükettiği ve yoğun olarak alışveriş yaptığı ürünlerle ilgili Ankara’da bugün denetim gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"A’dan Z’ye gıda güvenliğiyle ilgili her türlü konuda denetim gerçekleştiriyoruz"

Ankara genelinde 300’den fazla gıda denetçisinin denetimde bulunduğunu aktaran Korkmaz, "Özellikle gıdaların üretildiği ilk nokta, yani imalat yerleri, bunların sevk zincirleri, izlenebilirliği, satış noktaları, alış veriş ve tüketim noktalarının tamamında denetimler yapılıyor. Özellikle gıdaların saklanma koşulları, soğuk zincire uyup uymadığı, işletmelerin genel ve hijyen kuralları yani A’dan Z’ye gıda güvenliğiyle ilgili her türlü konuda denetim gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

"2019 yılında 25 bine yakın denetim gerçekleştirildi"

2019 yılı içerisinde 4 ayda 25 bine yakın denetim gerçekleştirdiklerinin altını çizen Korkmaz, "Bu denetimlerde aldığımız yaklaşık bin 200 numuneden de 60 tane olumsuz sonuç çıktı. Geçmiş yıllarla kıyasladığımızda olumsuz çıkan numune sayısında bir azalma olduğunu görüyoruz. Bu da denetimin eğitimle birleştiği noktada sektör için çok daha iyi sonuçlar ortaya koyduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızın Ramazan’ı sağlıklı geçirmesi için Bakanlık olarak tüm tedbirleri aldık"

Ramazan ayı içerisinde denetimlerin daha da sıklaştığını anımsatan Korkmaz, "Özellikle iftar çadırları, gıda kolileri, fırınlar, buralarda daha yoğun denetimler gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda gündüz çalışan ekiplerle beraber gece çalışan gıda denetim ekiplerimiz de olacak. Ramazan ayı boyunca da vatandaşımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde bu ayı geçirmesi noktasında Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tüm tedbirleri almış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Denetleme yapılan işletmelerin birinde gıda mühendisi olarak çalışan Cansu Bıçak ise denetlemelere hazırlanırken çalışanların ve ortamın hijyenine öncelik verdiklerini söyleyerek, "Üretim malzemelerinin getiriliş şekli, üretime geçiş aşamasını takip ediyoruz. Sonrasında kayıtlara alıyoruz, herhangi bir uygunsuzluk gördüğümüzde bildirim yapıyoruz ve tutanak tutuyoruz" diye konuştu.

Denetim esnasında marketlerde bulunan vatandaşlar, denetlemelerden memnun olduklarını, aldıkları ürünleri gönül rahatlığıyla yediklerini ve denetlemelerin daha sık hale getirilmesini istediklerini anlattılar.