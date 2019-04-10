Başkentte PTT şubesinde soygun

ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir PTT şubesi yüzü kapalı kişi tarafından soyuldu. Alınan bilgiye göre, Kardelen Mahallesi Başkent Bulvarı üzerinde bulunan PTT şubesinin kapısını kırarak içeri giren yüzü kapalı bir kişi, kasadaki paraları alarak kaçtı. PTT şubesinde hırsızlık olayı yaşandığı ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Şubenin güvenlik kameralarını inceleyen polis, yüzü maskeli bir şüphelinin kapıyı kırarak içeri girdiğini ve 3 dakika içerisinde kasadaki paraları çalarak kaçtığını tespit etti. Olay yerinin çevresindeki kameraları da incelemeye alan ekipler, soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.