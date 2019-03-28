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Başkentte "POS tefecilerine" operasyon

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kredi kartlarına taksit yaparak yüksek komisyon karşılığı nakit temin ettikleri ve tefecilik yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı

28 Mart 2019 Perşembe 14:29
Başkentte "POS tefecilerine" operasyon

ANKARA (AA) - Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kredi kartlarına taksit yaparak yüksek komisyon karşılığı nakit temin ettikleri ve tefecilik yaptıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kızılay'da bir iş merkezinde, vatandaşlara ait kredi kartlarından yüksek komisyon karşılığında para çekildiğini belirledi.

Bunun üzerine, iş merkezindeki bir dükkana baskın yapan ekipler, 13 POS cihazına el koydu.

Masa ve sandalyeden başka bir tefrişatın olmadığı ve herhangi bir ticari faaliyetin yürütülmediği dükkandaki POS cihazlarında yapılan incelemelerde, cihazlardan aylık 15 milyon lirayı bulan çekimler yapıldığı tespit edildi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:29
  1. Polisin dikkati tefecilikte kullanılan Pos'ları yakalattı
  2. pos tefe

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