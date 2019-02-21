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Başkent’te “Piston" operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri “Piston" operasyonunda çalınan ve motor ve şasi numaraları değiştirilen 9 araç ele geçirdi.

21 Şubat 2019 Perşembe 21:03
Başkent’te “Piston" operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri “Piston" operasyonunda çalınan ve motor ve şasi numaraları değiştirilen 9 araç ele geçirdi.


Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle yürütülen soruşturma kapsamında “kopyalama/change” yaparak motor ve şasi numaraları değiştirilen değişik marka ve modelde 9 araç ele geçirildi. Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı görevlilerince araçlar üzerinde inceleme yapıldı. Liderliğini Ali A.’nın yaptığı tespit edilen çetenin biri kadın 12 üyesi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 10’u tutuklanma talebiyle, 2’si ise adli kontrol şartıyla adliyeye sevk edildi. Zanlıların tümü nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahısların çalıntı araçları “change” yaptıktan sonra aralarında “Piston hazır mı?” şeklinde şifreledikleri öğrenildi.


Ankara’da geçen yıl haftada ortalama 15 araç çalınırken, bu sayı 5’e geriledi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 21:03
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