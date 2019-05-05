Başkent’te otomobilin üzerine çıkan yolcu hayatını hiçe saydı
Ankara’nın Yenimahalle İlçesinde seyir halindeki otomobilin üzerine çıkıp oyun havası oynayan şahıs hayatını hiçe saydı.05 Mayıs 2019 Pazar 05:20
Ankara’nın Yenimahalle İlçesinde seyir halindeki otomobilin üzerine çıkıp oyun havası oynayan şahıs hayatını hiçe saydı.
Ankara’nın Yenimahalle İlçesinde Atatürk Orman Çiftliği yolu ile Yenimahalle köprüsü arasında seyir halinde olan 06 RMH 96 plakalı otomobilin üzerine çıkan yolcu, oyun havası oynadı. Arkasında bulunan otomobilin kendisini kameraya çektiğini gören şahıs, korku ve panik içinde otomobilin arka kapısını açarak seyir halindeki araca tekrar bindi. Şahsın bu korkutan hareketleri, kameraya an be an yansıyor.
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