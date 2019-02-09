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Başkentte otomobilden para çalan şüpheliler yakalandı

Ankara'da bankadan 50 bin lira çeken kişiyi takip edip buldukları ilk fırsatta otomobiline bıraktığı paraları çalan 4 şüpheliyi jandarma kısa sürede yakaladı

09 Şubat 2019 Cumartesi 00:27
Başkentte otomobilden para çalan şüpheliler yakalandı

ANKARA (AA) - Bankadan 50 bin lira çeken kişinin parasını çalan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesinde bankadan 50 bin lira çeken R.K, alışveriş yapmak için otomobiliyle Etimesgut'a geldiğinde paraları aracında bıraktı.

Bir süre sonra aracına dönen R.K, bıraktığı paraların çalındığını fark etti. R.K'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çevrede yaptığı araştırma sonucu, bankadan çıktıktan sonra R.K'yi takip ederek otomobile bıraktığı parasını ilk fırsatta çalan 4 kişi, kısa sürede yakalandı.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 00:27
  1. Başkentte otomobilden para çalan şüpheliler yakalandı
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