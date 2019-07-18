Başkent’te otomobil dolandırıcılarına operasyon

Ankara’da otomobillerin gerçek kilometrelerini düşürerek ve hasarlarını gizleyerek otomobilleri sattığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince araçların gerçek kilometrelerinin düşürülerek ve hasarlarının gizlenerek internet sitelerine ilan vermek suretiyle vatandaşlara satılması ve araçların cinsinin kamyonet olmasına rağmen otomobil olarak tanıtılmasıyla yapılan satışlarla ilgili yapılan şikayetler üzerine, 4 aylık çalışma neticesinde ‘’Nitelikli Dolandırıcılık’’ ve ‘’Özel belgede Sahtecilik’’ suçlarını işleyen şüphelilerin tamamı yakalandı.

"Çiçek Gibi’’

Şüpheli şahısların satın aldıkları araçları, şirketlerde veya ticari taksi olarak kullanılmış kilometreleri yüksek, hasarlı ve arızalı araçlardan seçtikleri, ucuz fiyata aldıkları araçları temizlik, direksiyon kaplama, aksesuar değişiklikleri ve boya rötuşları gibi işlemler ile kozmetik olarak güzelleştirdikleri, daha sonra kilometrelerini düşürdükleri ve bazı araçları üst paket gibi göstererek internet üzerinden"çiçek gibi’’, "hatasız-boyasız’’, "kusursuz-emsalsiz’’ gibi başlıklarla ilana koyarak yüksek fiyata sattıkları tespit edildi.

Dolandırıcılığın üzerini örtmek için köfte ısmarladılar

Dolandırıcıların, çoğu zaman araca bakmaya gelen kişilerin algı zayıflığından yararlanıp aceleyle araç satışını gerçekleştirmeye çalıştıkları, araç satış işleminden sonra da müşterilere "köfte ısmarlamak’’ bahanesiyle gittikleri lokantalarda aracı sattıkları kişilere daha önceden hazırladıkları matbu halde bulunan araçların kilometre ve hasar geçmişini bilerek aldıklarına dair protokolleri imzalattıkları ortaya çıkarıldı.

"Ben o arabayı mezar yaptım’’

Kilometresi düşürülmüş hasarlı araçları genellikle il dışından gelen kişilere satan, araç sattıkları kişilere kendilerini farklı isimlerle tanıtmalarının yanında, alıcılarda güven oluşturmak adına kendilerini polis olarak tanıtan, gelen müşterileri samimi bir şekilde karşıladıktan sonra daha önceden anlaştıkları firmaya sanki ilk kez gidiyormuş gibi giderek burada araçların hasar bilgilerini gizler nitelikte ekspertiz raporları düzenleyen dolandırıcıların, kendi aralarında müşterilere sattıkları hasarları gizlenmiş araçlara "mezar’’ adı vererek, "Ben o arabayı mezar yaptım’’ şeklinde ifadeler kullandıkları ortaya çıkarıldı.

Ayıplı araçları temiz sanarak satın alan vatandaşlar kandırıldıklarının farkına vararak araç aldıkları şahısları geri aradıklarında ise dolandırıcıların telefon numaralarını engelleyerek kendilerine ulaşamamalarını sağladıkları, bazı müştekilere kilometre düşürülmesinin kendileriyle ilgisi olmadığını söyleyerek aracı geri almak için düşük fiyatlar teklif ettikleri, geri aldıkları araçlarda ise paranın tamamını iade etmedikleri, kalan miktara senet düzenledikleri ve tanzim edilen senetleri ödemeyerek vatandaşları mağdur ettikleri tespit edildi.

‘’Beni nasıl yakaladınız?’’

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan ve Polis ekiplerince aranan E.Ü. isimli şahsın da içinde bulunduğu dolandırıcıların adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda şüpheli şahısların tamamı aynı anda yakalandı. Hakkında arama kararı bulunan E.Ü., operasyon sonrası kendisini yakalayan polislere "Beni nasıl buldunuz?’’ şeklinde sorular sorarak şaşkına döndü.

İkinci el aracı " Sıfır Km’’ diyerek arkadaşlarına sattılar

Polis,operasyonda şüphelilerin, sıfır kilometre alındıktan sonra 5 bin km’ye kadar kullanılmış bir aracın kilometresini sıfır seviyesine düşürtüp fabrikadan çıkmış görüntüsü verebilmek için koltuklarına poşet geçirdikten sonra aracı oto alım-satım işleriyle uğraşan arkadaşlarına "sıfır kilometre" diyerek sattıkları da tespit etti.

20 saniyede "Ameliyattan çıktı’’

Satın aldıkları yüksek kilometredeki araçların kilometrelerini 20 saniyede düşürebildikleri ortaya çıkan dolandırıcıların araçların kilometresinin düşürülme işleminin bitmesini birbirlerine ‘’Ameliyattan çıktı’’ diyerek haber verdikleri tespit edildi.

60 kişiyi dolandırdılar

Operasyon sonrası yapılan araştırmalarda araçların kilometrelerini düşürüp hasarlarını gizleyerek satan şüphelilerin, çoğu Ankara dışından olmak suretiyle 60 vatandaşı dolandırdıkları tespit edilirken, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince şahısların yapılan ev ve işyeri aramalarında çok sayıda, kilometresi düşürülerek satışa hazırlanmış araçla birlikte araçların kilometrelerinin düşürülmesinde kullanılan cihazlar, sahte computest ekspertiz raporları, yüklü miktarda para ve çok sayıda araç ruhsatı ele geçirildi. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 7 kişiden 2’si adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 5 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.