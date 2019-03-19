Başkent’te otobüs yangını Başkent’te yanan otobüs itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Başkent’te yanan otobüs itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Yapracık TOKİ mevkiinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Otobüs tamamen yandı.

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