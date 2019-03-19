Başkent’te otobüs yangını

Başkent’te yanan otobüs itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.
19 Mart 2019 Salı 12:34
Başkent’te yanan otobüs itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Yapracık TOKİ mevkiinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Otobüs tamamen yandı.
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