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Başkent’te otobüs kazası ucuz atlatıldı

Ankara’da servis otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:12
Başkent’te otobüs kazası ucuz atlatıldı

Ankara’da servis otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, öğlen saatlerinde Mamak ilçesi Kayaş Mahallesi’nde Ankara-Kırıkkale istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde 3 kişinin bulunduğu 06 GF 4345 plakalı servis otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yol ayrımında demir korumalıklara çarparak orta yola uçtu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan bir kişiye müdahale etti. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralı, ambulansla hastaneye sevk edildi. Yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:12
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