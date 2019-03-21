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Başkentte "oto şebekesi" operasyonu

Yurda kaçak yollarla getirdikleri araçların şase numaralarını değiştirip, internet üzerinden sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

21 Mart 2019 Perşembe 16:50
Başkentte "oto şebekesi" operasyonu

Ankara'da yurda kaçak yollarla getirdikleri araçların şase numaralarını değiştirip, internet üzerinden sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 13 otomobilin şase numaralarını, hasarlı araçların şase numaralarıyla değiştirip internet üzerinden satan oto şebekesine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kaçakçılık" suçlarından tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:50
  1. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. oto hırsızlığı
  3. oto şebekesi

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