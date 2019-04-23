Başkentte oto pazarında silahlı kavga: 4 yaralı Ankara’nın Keçiören ilçesinde oto pazarında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde oto pazarında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesinde bulunan oto pazarına gelen 4 şahıs, ellerinde pompalı silahlarla pazarın yarısına ortak olmak istediklerini söyledi. Esnafın tepkisi üzerine saldırganlar silahla ateş etti. Saldırıda 4 kişi yaralanırken, 14 adet boş kovan bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tedbir amacıyla bölgeye çevik kuvvet ekibi de geldi. Olayla ilgili gözaltılar yaşanırken, soruşturma sürdürülüyor.

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