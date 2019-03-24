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Başkent’te önündeki araca çarpan alkollü sürücü benzinliğe girdi: 1’i ağır 4 yaralı

Ankara Mevlana Bulvarı üzerinde alkollü sürücü Ufuk D.

24 Mart 2019 Pazar 03:32
Başkent’te önündeki araca çarpan alkollü sürücü benzinliğe girdi: 1’i ağır 4 yaralı

Ankara Mevlana Bulvarı üzerinde alkollü sürücü Ufuk D. kontrolündeki araç, önündeki otomobile çarparak akaryakıt istasyonuna girdi. Sürücü Ufuk D. kabin içine sıkışırken araçta 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.


Olay, saat 01.00’de Ankara’nın Çankaya İlçesi Ehlibeyt Mahallesi Mevlana Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ufuk D. kontrolündeki 34 BMA 224 plakalı araç Gölbaşı’ndan merkez istikametinde seyir halindeyken, aynı istikamette ilerleyen Selahattin G. yönetimindeki 06 JF 033 plakalı otomobile arkadan çarparak yok kenarındaki akaryakıt istasyonuna savruldu. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direğine vurarak durabilen Selahattin G. kontrolündeki 06 JF 033 plakalı otomobil ise aydınlatma direğinin yönünü değiştirdi. Kazada, 34 BMA 224 plakalı araçtan 1’i ağır 4 kişi yaralanırken iki otomobil de kullanılamaz hale geldi.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.


Benzinliğin içerisine savrulan araçta bulunan Çelebi Ş., İsa A., Ercan K., Ufuk Ö. ve sürücü Ufuk D. yaralandı. Kabin içerisine sıkışan Ufuk D., sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarılırken, İsa A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yapan sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslar ile çevre hastanelere sevk etti.


İçki şişeleri dikkat çekti


Alkollü Sürücü Ufuk D. kontrolündeki 34 BMA 224 plakalı otomobilin içerisinde bulunan içki şişeleri dikkat çekti.


Öte yandan 06 JF 033 plakalı otomobilin sürücüsü aracının hurdaya dönmüş halini görünce sinir krizi geçirdi. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 03:32
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