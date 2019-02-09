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Başkent'te "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" etkinliği

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında Başkent'te de etkinlik gerçekleştirildi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 09:10
Başkent'te "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" etkinliği

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen etkinlikte sürücü ve yayalar bilgilendirildi.

Yaya geçişlerindeki farkındalığı artırmak için uygulamalar yapan jandarma ekipleri, sürücülere ve öğrencilere broşür dağıtarak yaya önceliğiyle ilgili bilgilendirme yaptı.

Ekipler, kavşaklarda ve yaya geçitlerinde geçiş önceliğini yayalara vermeyen sürücülere cezai işlem uygulanacağı uyarısında da bulundu.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 09:10
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