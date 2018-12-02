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Başkentte oklar "sevgi"yle atıldı

Kulüpler Arası Salon Okçuluk Ankara Şampiyonası'nda yarışan minik, yıldız ve genç okçular madalyaları topladı

02 Aralık 2018 Pazar 12:13
Başkentte oklar "sevgi"yle atıldı

ANKARA (AA) - Kulüpler Arası Salon Okçuluk Ankara Şampiyonası'nda yarışan minik, yıldız ve genç okçular madalyaları topladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu iş birliğinde Ankara Muradiye Sevgi Okullarında, "Sevgi okları yaydan çıktı" sloganıyla dün başlayan şampiyonaya katılan 320 okçu, 8 kategori ve 16 grupta mücadele etti.

Okulun okçuluk antrenörü Tamer Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da, federasyona bağlı faaliyet gösteren okçuluk kulüplerinin tamamını şampiyonaya davet ettiklerini, beklentilerinin üzerinde bir katılım gerçekleştiğini söyledi.

Şampiyonaya ilgi gösteren velilere teşekkür eden Kaya, "Çocuklarımızın kabiliyetli olanlarını tespit etmek ve turnuva heyecanını yaşamalarını istediğimiz için derece yapsın, yapmasın hepsine ödül veriyoruz. Derece yapan sporcularımıza ayrıca madalya veriyoruz." diye konuştu.

Akşam saatlerinde sona erecek şampiyonada dereceye giren sporcular ve takımlar, madalya, kupa ve çeşitli hediyelerle ödüllendiriliyor.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 12:13
  1. Kulüpler Arası Salon Okçuluk Ankara Şampiyonası
  2. Muradiye Sevgi Koleji
  3. Okçuluk şampiyonası

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