Başkent'te mobilya mağazası alev alev yandı Ankara'nın mobilya sanayi merkezi Siteler'de 4 katlı bir mobilya mağazasında çıkan yangın kısa sürede üst katları sararken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü

Altındağ'a bağlı Sırma Sokak'taki bir mobilya mağazasının birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın mağazanın üst katlarına ve çatı kısmına sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürülen yangın büyük çaplı maddi hasara neden olurken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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