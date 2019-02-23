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Başkentte mobilya atölyesinde yangın

Siteler'de dört katlı iş yerinin üçüncü katındaki mobilya atölyesinde çıkan ve hasara neden olan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

23 Şubat 2019 Cumartesi 04:06
Başkentte mobilya atölyesinde yangın

ANKARA (AA) - Altındağ ilçesinde 4 katlı bir iş yerinin 3'üncü katındaki mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Önder Mahallesi Siteler'de bulunan 4 katlı bir iş yerinin 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken mobilya atölyesinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 04:06
  1. Ankara
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