Başkent’te mobilya atölyesi yandı

Ankara Siteler’de mobilya atölyesi bilinmeyen bir sebepten dolayı tutuştu. Dumanların sardığı atölye, itfaiye erlerine zor anlar yaşattı.

Olay, saat 02.00 sularında Ankara Altındağ ilçesi Önder Mahallesi Atılgan Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katındaki mobilya dekorasyon atölyesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye görevinde olan asayiş ekipleri, Atılgan Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katından dumanlar geldiğini fark ederek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye erleri, yangının bulunduğu yere merdiven ile ulaşabildi. Yaklaşık 45 dakika süren soğutma çalışmaları sonucunda atölye kullanılamaz hale geldi. Polis, yangın ile ilgili soruşturma başlattı.