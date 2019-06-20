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Başkentte "Misafir-Mülteci" başlıklı fotoğraf sergisi açıldı

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger:- "Türkiye, Suriyeli mültecilere ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen diğer mültecilere verdiği destek ve yardımlara devam ediyor. Bizler de Türkiye'ye desteğimizi sürdüreceğiz"- Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık:- "Bizlerin, insani yardım kuruluşları olarak görevi, en son mülteci evine dönerek güvenli bir hayat yaşayana kadar çalışmak"

20 Haziran 2019 Perşembe 21:50
Başkentte "Misafir-Mülteci" başlıklı fotoğraf sergisi açıldı

ANKARA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Türkiye, Suriyeli mültecilere ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen diğer mültecilere verdiği destek ve yardımlara devam ediyor. Bizler de Türkiye'ye desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.

AB Türkiye Delegasyonu ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin (TFMD) iş birliğinde 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla başkentte "Misafir-Mülteci" başlıklı fotoğraf sergisi düzenlendi. Serginin açılışına, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano ve Ravda Nur Vakfı Kurucusu Ravda Nur Cuma'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Berger, açılışta yaptığı konuşmada, 30 yıldan bu yana görev yaptığı alanlarda mülteciler üzerine çalışmalar yürüttüğünü ve bu süre içerisinde mültecilerle ilgili durumun daima kötüye gittiğine şahit olduğunu belirtti.

Suriyelilerden önce Filistinli ve Iraklı mültecilere ilişkin çalışmalar yaptığını söyleyen Berger, "Durum ne yazık ki daha iyiye gitmiyor. BM Yüksek Komiserliği'nin açıkladığı rakamlar her yıl artıyor. Açıklanan rakamlara göre, dünyada 70 milyon hatta daha fazla yerinden edilmiş mülteci var." ifadelerini kullandı.

Christian Berger, Türkiye'nin mültecilere verdiği desteğin önemine işaret ederek, "Türkiye, Suriyeli mültecilere ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen diğer mültecilere destek ve yardımlarına devam ediyor. Bizler de Türkiye'ye verdiğimiz desteği sürdüreceğiz. Türkiye gerçekten muhteşem bir iş başarıyor ve genellikle de yeterince takdir edilmiyor. Ben burada takdirlerimi ifade etmek istiyorum." dedi.

Berger, Suriyeliler başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki mültecilerin hikayelerini zorlu şartlar altında fotoğraf kareleriyle dünyaya anlatan foto muhabirlerine cesaretlerinden ve çabalarından ötürü teşekkür etti.

- "Dünyada 70 milyon insan yerinden edildi"

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Sollorano, dünyanın dört bir yanındaki mültecilere destek sağlayan ülkelere teşekkür ederek, "Türkiye ve tüm Türk toplumuna mültecileri kabul ettikleri için teşekkür ediyoruz. Türkiye, dünyadaki en yüksek mülteci nüfusuna ev sahipliği yapıyor ve bu 5 yıldan bu yana bir dünya rekoru." ifadelerini kullandı.

Sollorano, bu yıl dünyada 70 milyon insanın yerinden edildiğine işaret ederek, "Bu, insanlık adına bir utançtır. Buna izin verdiğimiz için bizim için bir utançtır. Bu insanlara yardım etmek ve destek olmak için çabalayan herkese de teşekkür etmek istiyoruz." dedi.

- "Hiçbir göç dalgasında kapılarımızı kapatmadık"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık da her gün yaklaşık 25 bin insanın evini ve yurdunu silah zoruyla terk ettiğine işaret ederek, "Bizlerin, insani yardım kuruluşları olarak görevi, en son mülteci evine dönerek güvenli bir hayat yaşayana kadar çalışmak." ifadesini kullandı.

Ülkelerin de evlerini terk etmek zorunda kalan insanlara karşı uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumlulukları kapsamında koruma sağlaması gerektiğine işaret eden Kınık, Türkiye'nin mülteciler ve göçmenler için daima bir köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Kınık, "Tarihimizde hiçbir göç dalgasında kapılarımızı kapatmadık. En son 2011'de başlayan büyük göç dalgasında olduğu gibi." şeklinde konuştu.

Kerem Kınık, Türkiye'deki koruma ve insani destek programlarını destek veren AB, BM, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi ile uluslararası insani yardım sektörüne teşekkür etti.

CerModern'de 26 Haziran'a kadar halkın beğenisine sunulacak olan sergide, TFMD üyelerinin son birkaç yılda Türkiye'de, komşu ülkelerde ve diğer ülkelerdeki mültecilere odaklanarak çektikleri fotoğraflar yer alıyor.

Sergide ayrıca, AB'nin finanse ettiği Ankara Kızılay Toplum Merkezi'nde düzenlenen kısa fotoğraf atölyesine katılan genç Suriyelilerin de fotoğrafları yer alıyor.




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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 21:50
  1. AB
  2. fotoğraf sergisi
  3. misafir mülteci
  4. Türk Kızılayı

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