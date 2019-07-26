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Başkent'te "Mango ve Biryani Festivali"

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi:- "Pakistan mangosu en az Pakistan ile Türkiye arasındaki dostluk kadar tatlı. 'Meyvelerin kralı' ile bu dostluğu kutlamak ne güzel"

26 Temmuz 2019 Cuma 20:04
Başkent'te "Mango ve Biryani Festivali"

ANKARA (AA) - Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, "Pakistan mangosu en az Pakistan ile Türkiye arasındaki dostluk kadar tatlı. 'Meyvelerin kralı' ile bu dostluğu kutlamak ne güzel." dedi.

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliğinde Büyükelçi Qazi’nin ev sahipliğinde "Mango ve Biryani Festivali" düzenlendi.

Etkinliğe, Türk parlamenterler, yabancı misyon şefleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, akademisyenler ve basın mensupları katıldı.

Qazi, konuşmasında "meyvelerin kralı" olarak nitelediği mangonun dünyanın en şekerli meyveleri arasında yer aldığını kaydetti. Büyükelçi Qazi, Pakistan'ın dünyanın en büyük beşinci mango üreticisi ve altıncı en büyük mango ihracatçısı olduğunu belirtti.

Pakistan mangosunun 57’den fazla ülkeye ihraç edildiğini anlatan Qazi, "110 yüksek kaliteli mango çeşidi mevcut. Her çeşidi değişik pazarlardan farklı zamanlarda gelir, mevsimi de mayıstan eylüle kadar 4 ay sürer." dedi.

Pakistan’ın en iyi basmati pirinci ile yapılmış biryaninin de bu festivalin parçalarından biri olduğunu belirten Qazi, şunları söyledi:

"Mangonun en popüleri chaunsa çeşididir, biz de bugün sizlere beyaz chaunsa ikram ediyoruz. Pakistan mangolarını Türk pazarına getirmek için gösterdiğimiz çabalar kapsamında 7 yıldır mango festivaline ev sahipliği yapıyoruz. Ankara’da diplomatik ve sosyal takvimlerde de en çok beklenen aktivitelerden biri oldu. Bir gün Pakistan mangosunu Türkiye’ye ihraç etmeyi ümit ediyoruz. Pakistan mangosu en az Pakistan ile Türkiye arasındaki dostluk kadar tatlı. 'Meyvelerin kralı' ile bu dostluğu kutlamak ne güzel."

Festivalde, davetliler Pakistan mango ve biryanisinin farklı lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 20:04
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