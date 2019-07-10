0553 313 94 23

Başkent’te kuyuya düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ankara’nın Mamak ilçesinde kuyuya düştüğü iddia edilen 6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni Hatip Çayında bulundu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 03:37
Başkent’te kuyuya düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ankara’nın Mamak ilçesinde kuyuya düştüğü iddia edilen 6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni Hatip Çayında bulundu.


Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesinde bulunan salı pazarında meydana geldi. Akşam saatlerinde Suriyeli bir aile, çocuklarının pazar yerinde bulunan üzeri açık kuyuya düştüğünü ihbar etti. İhbarın değerlendirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ASKİ ekipleri sevk edildi. Çevredeki kuyuları ve Çayın etrafını el fenerleri ve polis otomobilinin megafonu ile araştıran ekipler, sonuç alamayınca ’Dalgıç Adamlar’dan destek istedi. Bölgeye gelen Dalgıç Adamlar, Hatip Çayında incelemelerde bulundu.


Derenin içerisine giren ekipler yaklaşık 20 dakikalık detaylı aramanın ardından 6 yaşındaki Salih Alseyhhuseyin’i derede hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede çocuğun hayatını kaybettiği tespit edilerek otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Dereye düşüp boğulduğu tahmin edilen çocuğun ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 03:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanalizasyon kuyusuna düşen Suriyeli çocuğun cesedi bulundu
    1. Kanalizasyon kuyusuna düşen Suriyeli..
    2. Hafter güçlerinden Giryan kentine hava..
    3. Başkent’te kuyuya düşen 6 yaşındaki..
    4. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    5. Yemen hükümeti ve Uluslararası Af..
    6. Sömürge parasının yerini “Eco” alacak
    7. KADEM'ciler Yusuf Kaplan'ı hedef aldı!..
    8. Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü
    9. Londra'da "Cemal Kaşıkçı Suikasti:..
    10. Adana bıçaklı kavga: 1 ölü
    11. Libya'da silahlı grubun baskını sonucu..
    12. ABD'den Doğu Akdeniz açıklaması
    13. Senegal’in güneyinde 12 ayrılıkçı..
    14. Güney Amerika’da en fazla cinayet..
    15. Karaman’da bıçaklı kavga: 4 yaralı
    16. Libya'da Çalışma Bakanı ile Türk..
    17. Nijer’in kuzeyindeki Fransız askeri..
    18. Patlamaya ilişkin 6 şahıstan 3’ü..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Babacan,..
    20. İngiltere'den Trump'a 'çok aptal'..
    21. İsviçre milli günü resepsiyonla..
    22. TİP lideri Erkan Baş'tan 'Ali Babacan'..
    23. Nijerya'da silahlı kişilere operasyon
    24. Otomobilin çarptığı yaya hayatını..
    25. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kampa..
    26. Diyarbakır’da 2 terörist silahları ile..
    27. KARDEMİR, Fortune 500 listesinde..
    28. Tekirdağ’da otomobil kağıt..
    29. Menemen’de rüzgar türbininin kanadını..
    30. 14 yaşındaki küçük kızın kullanıldığı..
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    AK Partili vekil müjdeyi verdi: Dev proje Kurban Bayramı öncesi hayata geçebilir
    AK Partili vekil müjdeyi verdi: Dev proje Kurban Bayramı öncesi hayata geçebilir