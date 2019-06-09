Başkentte kuvvetli sağanak etkili oldu Ankara'da etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi- Sağanak nedeniyle bazı yollarda ve alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı

ANKARA (AA) - Başkentte etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Sincan ve Etimesgut ilçelerinde bazı yollarda ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Yağış sırasında meydana gelen küçük çaplı kazalar nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşandı. Bazı sürücüler, sağanak nedeniyle araçlarını benzin istasyonu ve kapalı alanlara çekmek zorunda kaldı. Etkili sağanak nedeniyle itfaiye birimlerine çok sayıda ihbar telefonu geldiği, ekiplerin tahliye işlemlerini sürdürdüğü öğrenildi.

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