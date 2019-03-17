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Başkent'te korkutan yangın

Ankara'nın Altındağ ilçesinde evlerinde yangın çıkan Suriyeli aile, komşularının yardımıyla tahliye edildi.

17 Mart 2019 Pazar 10:21
Başkent'te korkutan yangın

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangında mahsur kalan çocuğunu kurtarmak isterken yaralanan baba hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Selçuklu Caddesi'nde 8 kişinin kaldığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evdekiler, komşularının yardımıyla tahliye edildi.

Odada mahsur kalan çocuğunu kurtarmak isterken ayaklarından hafif yaralanan Amar Narabi, ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Suriyeli anne ve 4 çocuğu ile 2 kişi, komşularının evine yerleştirildi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 10:21
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