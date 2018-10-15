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Başkentte korkutan yangın! 20 kişi mahsur kaldı

Keçiören'de 8 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

15 Ekim 2018 Pazartesi 09:41
Başkentte korkutan yangın! 20 kişi mahsur kaldı

Keçiören'e bağlı Esertepe Mahallesi Melike Sokak'ta bulunan 8 katlı bir binanın kottan ikinci katında bulunan bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 üniversite öğrencisinin oturduğu daireden yükselen dumanları gören apartman sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.

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Bu sırada apartman boşluğunu dolduran yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkamayan çok sayıda kişi pencere ve balkonlara çıkarak yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahalede bulunurken, 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) binadakileri tahliye etmek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri bir yandan yangını kontrol altına almaya çalışırken diğer yandan da itfaiye araçlarının merdivenleriyle balkonlarda mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı.

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20 KİŞİ MAHSUR KALDI

Yangın sırasında üniversite öğrencilerinin evde mahsur kaldığı yönündeki ihbar üzerine daireye giren ekipler içeride kimsenin bulunmadığını belirledi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürülürken, apartmanda mahsur kalan ve aralarında 6 aylık bir bebek ile 80 yaşındaki bir kadının da bulunduğu 20 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

10 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Binayı etkisi altına alan yoğun dumandan etkilenen 10 kişi ise ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Bu arada dumandan hafif şekilde etkilenen bir polis ile bazı bina sakinlerine olay yerindeki ambulanslarda müdahalede bulunuldu.

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Yangın sonrası binadan tahliye edilen kimi apartman sakinleri yaşadıkları korku dolu dakikaların ardından gözyaşları içinde birbirlerine sarıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 09:41
  1. ankara
  2. keçiören
  3. yangın
  4. itfaiye
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