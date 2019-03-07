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Başkent’te korkutan araç yangını

Başkent’te bir apartmanın önünde alev alarak yanan otomobil, bina sakinlerine korkulu anlar yaşattı.

07 Mart 2019 Perşembe 11:05
Başkent’te korkutan araç yangını

Başkent’te bir apartmanın önünde alev alarak yanan otomobil, bina sakinlerine korkulu anlar yaşattı.


Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Sanatoryum Caddesi’nde gece bir apartmanın önündeki otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alev topuna dönen aracı gören vatandaşlar bina sakinlerini uyardı. Apartman sakinleri korkulu anlar yaşarken, yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:05
  1. sanat

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