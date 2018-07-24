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Başkentte korkunç kaza: 4 kişi öldü

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

24 Temmuz 2018 Salı 10:26
Başkentte korkunç kaza: 4 kişi öldü

Kaza, Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana geldi. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu 06 ZHM 98 plakalı otomobil Elmadağ tarafından Ankara merkez istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerindeki köprünün ayağına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen aracı gören vatandaşlar durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi intikal etti.

Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye erleri de araç içinde sıkışan 4 kişinin çıkarılması için hummalı çalışma başlattı. İtfaiye erleri araçta bulunan 3 kişiyi uzun uğraşlar sonucu otomobilden çıkarttı. Sağlık ekipleri ise araçtan çıkartılan 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde sıkışan ve öldüğü belirlenen 4'üncü kişinin çıkartılması için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.  


Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 10:26
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