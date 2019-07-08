0553 313 94 23

Başkentte "Konfüçyüs" sergisi açıldı

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dıng Li:- "Çin'in diplomasi anlayışı, dünya barışı, ortak kalkınma ve kader birliği, karşılıklı saygı ve iş birliğini kapsıyor ve bu kapsam Konfüçyüs düşünceleriyle büyük benzerlik gösteriyor"

08 Temmuz 2019 Pazartesi 20:49
Başkentte "Konfüçyüs" sergisi açıldı

ANKARA (AA) - Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dıng Li, Çin'in diplomasi anlayışının Konfüçyüs düşünceleriyle büyük benzerlik gösterdiğini söyledi.

Çin Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle "Güzel Şandong, Konfüçyüs'ün Ana Yurdu" fotoğraf sergisi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açıldı.

Açılış resepsiyonuna Büyükelçi Dıng, eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, bürokratlar, akademisyenler, sanatseverler, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Kars Milletvekili ve Türkiye-Çin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Arslan'ın kutlama telgrafı da açılışta okundu.

Açılışta konuşan Dıng, bu yılın Çin'nin kuruluşunun 70. yılı olduğunu anımsatarak, bu kapsamda kültürel faaliyetler düzenlediklerini dile getirdi.

Fotoğraf sergisine konu olan Şandong eyaletine ilişkin bilgi veren Dıng, "160 bin kilometrekare alana sahip, nüfusu 100 milyonu aşkın, sanayisi gelişmiş, tarımı ileride Şandong'un gayri safi milli hasılası Çin'in ilk üçü içerisinde." dedi.

Çinli filozof Konfüçyüs'ün, Çin'in dünyaya miras bıraktığı manevi değerlerden biri olduğuna vurgu yapan Dıng şunları söyledi:

"Konfüçyüs'ün 'Dünyanın tüm insanlara ait olması, uyumun önemsenmesi ve iyi komşuluk ilişkileri ile dünyanın bir aileye benzetilmesi' düşünce eksenlerinin mirası Çin'in diplomasisinde görülebilir. Konfüçyüs, Çin'in dünyaya sunduğu önemli manevi zenginliklerdendir. Çin'in diplomasi anlayışı, dünya barışı, ortak kalkınma ve kader birliği, karşılıklı saygı ve iş birliğini kapsamakta ve bu kapsam Konfüçyüs düşünceleri ile büyük benzerlik gösteriyor."

Dıng, "Kuşak-Yol" projesinin iki ülke ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacağına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Devlet Başkanı Şi'nin (Cinping) 'Bir Kuşak Bir Yol' girişimi kapsamında Türkiye dahil 150'den fazla ülke ve uluslararası örgüt, Çin ile iş birliği yapmaya başladı. Bir Kuşak Bir Yol projesinde Çin ile Türkiye'nin iş birliğinin derinliği ile kültürel ve beşeri ilişkilerimizin daha da yoğunlaşacağına inanıyorum. Bugünkü sergimiz bunun için iyi bir örnek oluşturdu. Bundan sonra da iki ülke halkının karşılıklı anlayışını pekiştirerek dostluklarımızın temellerini sağlamlaştıracağız, iki ülke iş birliğini yeni bir düzeye çıkararak içeriğini genişleteceğiz."

Serginin düzenlenmesine katkı sunan Şandong Fotoğraf Sanatçıları Heyeti Başkanı Liu Dajun da serginin iki ülke kültürel ilişkilerini geliştireceğini belirtti.

Kurdela kesilerek açılışı yapılan sergi 12 Temmuz'a kadar gezilebilir.





Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 20:49
  1. Ankara Büyükelçisi
  2. Çankaya Belediyesi
  3. Çin Halk Cumhuriyeti
  4. Dıng Li
  5. fotoğraf sergisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alkollü otobüs şoförü polisin dikkatinden kaçamadı
    1. Alkollü otobüs şoförü polisin..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te
    4. Muric, ayağının tozuyla antrenmana çıktı
    5. Sakarya'da deniz mayını bulunması
    6. "Obertan'ı takımda görmek istiyoruz"
    7. Okullar ne zaman açılacak 2019-2020?..
    8. Başkentte "Konfüçyüs" sergisi açıldı
    9. "Anlaşmasız Brexit'in etkileri..
    10. ABD, İran'ı hedef aldı: Asla izin..
    11. Trabzonspor’da Donis Avdijaj ve Ahmet..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te
    13. Fas'ta 27 tondan fazla uyuşturucu..
    14. YKS önlisans tercihleri nasıl yapılır..
    15. Golbolda 2020 Tokyo Paralimpik..
    16. İncirde jeotermal kaynaklı kükürt..
    17. Trabzonspor, Donisi Avdijaj'ı..
    18. TIR yüz metrelik uçurumdan böyle uçtu
    19. Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları..
    20. Yeni Orduspor Cüneyt Tiryaki ile..
    21. "Sivas'a Değer Katanlar" ödül töreni
    22. Vedat Muriç, Fenerbahçe’de ilk..
    23. Diyarbakır'da kamyonet şarampole..
    24. AB'den Yavuz için küstah açıklama!
    25. Çavuşoğlu Yunan mevkidaşını tebrik etti
    26. Sivasspor'un Bolu kampı
    27. Elazığ’da silahla yaralama
    28. Kardemir Karabükspor top başı yaptı
    29. Kütahya’da trafik kazası:4 yaralı
    30. Galatasaray'da Selçuk İnan'ın..
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’