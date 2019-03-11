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Başkent’te kış çiçekleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ANFA Altınpark’ta bulunan üretim seralarında Başkent’in soğuk hava şartlarına uygun mevsimlik çiçek üretimi devam ediyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:12
Başkent’te kış çiçekleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ANFA Altınpark’ta bulunan üretim seralarında Başkent’in soğuk hava şartlarına uygun mevsimlik çiçek üretimi devam ediyor.

 

Cadde, park ve peyzaj alanları mevsimlik çiçeklerle renklendiren ANFA, bu yıl kış ayları için 65 bin hercai menekşe üretimi gerçekleştirdi. Kentin dört bir yanına dikilen hercai menekşeler bahar ayına kadar bulundukları yerleri renklendirecek.



Çiçek satışı

 

Seralarda yaz döneminde ortanca, alisyum, begonya, top kadife, petunya gibi farklı türden birçok çiçek üretiminin yapıldığı ANFA seralarında; iç ve dış mekanlara uygun bitkiler üretiliyor.

 

Yaz-kış üretilen tüm çiçekler, Altınpark Bitki Evi’nde Başkentlilere uygun fiyattan satılıyor.



Bahçe hobi eğitimleri devam edecek

 

Bitki ve toprakla uğraşmayı seven Başkentlilerin geçtiğimiz yıl yaz döneminde büyük ilgi gösterdiği Bahçe Hobi Eğitim Kursları bu yıl da devam edecek.

 

Başvurular Altınpark Bitki Evi’ne yapılırken, gelen yoğun talepler nedeniyle 18 Mart’tan itibaren eğitimlere yeniden başlanacak.



Yeşil Başkent’e oksijen deposu ağaçlar

 

Altınpark içerisinde bulunan fidanlıkta yetiştirilen birbirinden güzel bitki türleri kadar ağaç üretimi de tüm hızıyla sürüyor.

 

Başkent’in yeşil görünümüne katkı sağlayan oksijen deposu ağaçlar arasında mavi Arizona servisi, ladin, sedir, karaçam, leylandi türleri gelirken, ibreli türler olarak adlandırılan ıhlamur, çınar, at kestanesi, akçaağaç, ardıç, ateş dikeni, gül ve lavanta üretimi de yapılıyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:12
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