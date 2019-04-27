Başkent’te kedi kurtarma operasyonu Başkent’te ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Başkent’te ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 19.30 sularında Ankara’nıın Altındağ ilçesi Celal Esat Arseven Caddesi’nde meydana geldi. Bir vatandaş ağaçtamahsur kalan kediyi fark ederek itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışma sonucu kediyi mahsur kaldığı yerden indirdi.

Abdullah Yahşi adlı vatandaş, "Biz kurtarmaya çalıştık, bir arkadaşla merdivenle kurtarmaya çalıştık. Arkadaşım düşüyordu, daha sonrasında itfaiyeyi aradık" dedi.

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