Başkentte kaza yapan otomobil alev aldı

ANKARA (AA) - Ankara'da seyir halindeyken bir araca arkadan çarpan otomobilin alev aldığı kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören Sanatoryum Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 S 0029 plakalı otomobil, seyir halindeyken Berkay Bulut idaresindeki 06 YK 074 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 06 S 0029 plakalı otomobilin motor kısmı bir anda alev alırken alkollü olduğu iddia edilen aracın sürücüsü kendisini güçlükle dışarı attı.

Bu sırada olay yeri yakınındaki bir akaryakıt istasyonunun çalışanı otomobilin yandığını görünce bir yangın söndürme tüpüyle yardıma koşarak alevleri söndürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kazada yaralanan her iki aracın sürücüsünü ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti.







