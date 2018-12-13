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Başkentte karla mücadele

Ankara Büyükşehir Belediyesince, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde 30 bin kilometre uzunluğundaki yol ağında karla mücadele çalışması yürütüldü - Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar:- "Yaklaşık 300 kar aracıyla görevlendirdiğimiz bin personelimiz ana bulvar ve caddelerde buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor"

13 Aralık 2018 Perşembe 17:23
Başkentte karla mücadele

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesince, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde 30 bin kilometre uzunluğundaki yol ağında karla mücadele çalışması yürüttüğü bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri başkentte dün akşam saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için merkez ve çevre ilçeler de dahil 25 noktada iş makineleriyle karlı ve buzlanan yollarda çalışma yürüttü.

Ekipler son 12 saatteki çalışmalar sırasında 2 bin 500 ton tuz kullandı. Vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine karla kaplanan kaldırımların temizlenmesi için de çalışma yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, ana arter ve caddelerden sonra ara noktaların trafiğe açık tutulabilmesi için ekiplerin etkin bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

"Yaklaşık 300 kar aracıyla görevlendirdiğimiz bin personelimiz ana bulvar ve caddelerde buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor." diyen Üçpınar, şunları kaydetti:

"Hava sıcaklığının eksilere düşmesi tuzlama çalışmalarına rağmen eriyen buzun yeniden donmasına neden oluyor. Bu nedenle ekiplerimiz tuzlama çalışmalarını aralıksız biçimde devam ettiriyor. Çevre ilçeler de dahil olmak üzere toplam 30 bin kilometre uzunluğundaki yol ağına müdahale ediyoruz."


Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 17:23
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