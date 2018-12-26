Başkentte kar yağışı sabaha kadar etkili oldu

ANKARA (AA) - Ankara'da gece boyunca etkisini sürdüren yoğun kar yağışı sabah saatlerine kadar kent genelinde etkisini sürdürdü.

Alınan bilgiye göre, başkent genelinde devam eden yoğun kar yağışı sonrası kentin yüksek kesimlerinde zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana gelirken ana arterlerde önemli bir sorun yaşanmadı.

Kar yağışı il genelinde sabah saatlerine kadar aralıklarla devam ederken, kar kalınlığı kimi bölgelerde 30 santimetreye kadar ulaştı.



Kar yağışının ardından beyaza bürünen başkentte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Vatandaşlar da karın keyfini kar topu oynayarak ve kızakla kayarak çıkardı. Kuğulu Park, Seymenler ve Kurtuluş Park başta olmak üzere kentin dört bir yanındaki park ve bahçelere akın eden vatandaşlar kar yağışı altında çocuklarıyla eğlenerek vakit geçirdi.

Bazı vatandaşlar da beyaza bürünen başkent sokaklarından cep telefonlarıyla çektikleri kar manzaralarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

- Kar yağışı nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi

Bu arada dallarında biriken karın ağırlığına dayanamayan çok sayıda ağacın devrilmesi sonucu bazı cadde ve sokaklar ulaşıma kapandı.

Ağaçların üzerine düştüğü park halindeki araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

Ana arterlerdeki refüj ve kaldırımlarda bulunan birçok ağacın dalı da biriken kar kütleleri nedeniyle kırıldı.

Devrilen ağaçlar ve kırılan dal parçaları nedeniyle ulaşıma kapanan cadde ve sokaklar belediye ekiplerinin çalışmaları sonucu yeniden trafiğe açıldı.

- Kar küreme ve yol tuzlama araçları sabaha kadar çalıştı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri ulaşımda sorun yaşanmaması için önlem aldı. Ekipler kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için sabaha kadar ana arterler ve bazı caddelerde kar küreme ve yol tuzlama çalışması yürüttü.

Yetkililer trafiğe çıkacak sürücüleri sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ankara Valisi Vasip Şahin kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurmuştu.

Başkentteki 9 üniversite de etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini bildirmişti.