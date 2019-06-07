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Başkentte kan donduran kaza güvenlik kamerasında

Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşanan kazada kamyon, bir binanın altında bulunan dükkanlara daldı.

07 Haziran 2019 Cuma 15:52
Başkentte kan donduran kaza güvenlik kamerasında

Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşanan kazada kamyon, bir binanın altında bulunan dükkanlara daldı. Kazada can kaybı olmazken, kamyon sürücüsü hafif yaralandı.


Başkentte akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda Keçiören Tutal Caddesi’ne bağlanan sokaklardan birinden çıkan siyah renkli araç ile soğuk hazır gıda ürünleri taşıyan kamyon dört yol üzerinde çarpıştı. Güvenlik kamerasında kamyon sürücüsünün, araçtan kaçmak için direksiyonu sağa kırınca cadde üzerinde bulunan bir binanın altındaki dükkanların olduğu yere daldığı ve devrildiği görüldü. Kazayı fark eden çevre esnaf ve vatandaşların da kamyon şoförünü kurtarmak için kaza yerine koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza yerine ambulans ve polis ekipleri çağrıldı. Kamyon sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Siyah renkli araçta bulunan kişiler yara almadan kurtuldu. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kazada geniş çapta maddi hasar meydana geldi.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 15:52
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