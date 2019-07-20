Başkent’te kamyonet, önündeki tıra ok gibi saplandı: 1 ölü

Ankara’nın Pursaklar ilçesi Turgut Özal Bulvarında önündeki tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.30 sularında Ankara’nın Pursaklar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyit Kılıç idaresindeki 06 AEF 350 plakalı kamyonet Esenboğa Havalimanı istikametinde ilerlerken en sağ şeritte önünde seyreden Ö.Ç. idaresindeki 35 KB 2527 plakalı tıra henüz belirlenemeyen bir sebeple arkadan çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle kamyonetin ön kısmı tamamen tırın altına girerken sürücü Seyit Kılıç ise kaza mahallinde feci şekilde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 acil sağlık ekibi, itfaiye ve cenaze aracı sevk edildi. Polis ekipleri, bulvardaki trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağlarken belediyeye bağlı cenaze ekipleri de cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırdı. Kaza yapan otomobilin enkazının kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Tır şoförü Ö.Ç. ise gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü.