Başkent’te kafe alev alev yandı Ankara’da bir kafe çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Ankara’da bir kafe çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Alparslan Türkeş bulvarıüzerindeki,Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yanındaki, kafedeçıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin kafeyi sarması, hastane ve çevresinde paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye erlerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında kafe kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sardığı kafenin ortasında bulunan yüksek direkte asılı Türk bayrağının yangından etkilenmemesi de dikkat çekti. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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