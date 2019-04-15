Başkentte istinat duvarı çöktü: 1 araç askıda kaldı Başkentte, Yukarıbahçelievler Mahallesinde bir inşaatın istinat duvarının çökmesi sonucu: 1 araç askıda kaldı.

Başkentte, Yukarıbahçelievler Mahallesinde bir inşaatın istinat duvarının çökmesi sonucu: 1 araç askıda kaldı.

Olay, Yukarıbahçelievler Mahallesi 75’nci sokakta gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, sağanak yağmur sonrası Yukarıbahçelievler Mahallesi 75’nci sokakta bulunan bir apartmanın yan tarafında bulunan inşaatın istinat duvarı çöktü. İstinat duvarının çökmesiyle bina sakinlerinden birisinin aracı kayarak askıda kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Araç etrafında tehlike arz eden bölgelere şerit çeken ekipler aracı kurtarma çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde halatlarla bağlanan araç bulunduğu yerden çıkarılamadı. Bu sırada, kurtarma çalışmalarını izleyen bina sakinlerinin endişeli bakışları dikkat çekti.

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