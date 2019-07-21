Başkentte iş yeri yangını Çankaya'da bir kafe, çıkan yangında maddi hasar gördü

ANKARA (AA) - Ankara'da bir kafe, çıkan yangın sonucu maddi hasar gördü. Alınan bilgiye göre, Çankaya Kavaklıdere Mahallesi Güvenlik Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın alt katındaki Öznur Özkartal'a ait kafenin mutfağından henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası caddeyi kaplayan yoğun dumanı ve kokuyu fark eden apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı. Yangından dolayı kafede maddi hasar oluştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.