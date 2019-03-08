Başkentte inşaattan hırsızlık yapanlara operasyon Bir inşaattan kalıp malzemesi çaldıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı

ANKARA (AA) - Başkentte bir inşaattan kalıp malzemesi çaldıkları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı. Gölbaşı ilçesinde inşaat malzemesihırsızlığı yapıldığı ihbarını alan Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Hırsızlıkta kullanılan aracı tespit ederek takibe alan ekipler, zanlıları, çalıntı malzemeleri Yenimahalle ilçesi OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde hurdacılık yapan E.E'ye satmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Araçta yapılan aramada, 60 kalıp malzemesi, 25 laminat parke, bir koli çivi, 11 klozet musluk başı, bir paket tel ve bir paket alçı filesi ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularında suçlarını kabul eden M.E, Ö.U. ve 12 ayrı suçtan kaydı bulunan O.Ç, adliyeye sevk edildi.



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