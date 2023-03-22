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Etkinlikler Başkentte ilk teravih heyecanı
Etkinlikler

Başkentte ilk teravih heyecanı

Yeniakit Publisher
2023-03-22 21:55:00 - 2023-03-22 22:16:51

Ankara’da Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ilk teravih namazı kılındı.

Ankara’da Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ilk teravih namazı kılındı.

Ankara’da Ramazan ayının gelmesi ile beraber vatandaşlar ilk teravih namazını kılmak ve Ramazan ayını karşılamak için Kocatepe, Hacı Bayram, Melike Hatun Camileri başta olmak üzere şehirdeki camilere gitti. Ramazan ayı Kocatepe Camii'nde dualar ile karşılandı.

Yaşlı, genç ve çocuklar camilere akın ederken bazı çocuklar ise uykuya yenik düştü.


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