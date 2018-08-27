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Başkentte ilk hac kafilesini karşılama heyecanı

Hac farizasını yerine getirip kutsal topraklardan Ankara'ya dönen hacılar, Esenboğa Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 18:21
Başkentte ilk hac kafilesini karşılama heyecanı

Hac ibadetinin ardından kutsal topraklardan dönen hacılar, Esenboğa Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı.

İlk kafileler, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden Türk Hava Yolları'na (THY) ait tarifeli uçaklarla Ankara'ya geldi.

Esenboğa Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan hacılar, kendilerini sabırsızlıkla bekleyen aileleri ve yakınlarıyla kucaklaştı.

Duygusal anların yaşandığı karşılamada, bazı hacılar ve yakınları ağladı.

"BİRAZ ZOR OLUYOR AMA GÜZEL ZORLUK"

Hacılardan Mahmut Oruç yaptığı açıklamada, kutsal topraklarda hac ibadetini yaptığını ve güzel duygular yaşadığını belirtti.

Kutsal topraklara eşiyle gittiğini ifade eden Oruç, hac ibadetinin herkese nasip olması için dua ettiğini söyledi.

Eşi Sabire Yılmaz ile hacca giden Musa Yılmaz da hac ibadetini yaptığı için çok mutlu olduğunu belirterek "Allah herkesin haccını kabul etsin. İlk defa hacca gittim. Tabii biraz zor oluyor ama güzel zorluk. Herkese nasip olmasını dilerim." diye konuştu.

Sabire Yılmaz da mutluluğunu dile getirerek hac ibadetinin zor olmadığını ve görevlilerin çalışmasından memnun kaldığını kaydetti.

"HAC GENÇKEN YAPILIRSA DAHA KOLAY DAHA GÜZEL OLUYOR"

Serkan Çömen de hacca gitmek için geçen yıl başvurduğunu ve bu yıl nasip olduğunu belirtti.

Hacı adaylığının bu yıl yedekten çıktığını anlatan Çömen, "Demek ki nasibimiz varmış. Babam, annem burada, sekiz yıldır çıkmadı, bana çıktı. Hayırlısıyla yapıp geldik, inşallah Rabb'im kabul eder." ifadesini kullandı.

Çömen, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın güzel bir hac organizasyonu yaptığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Hac ibadeti meşakkatli bir ibadet. Peygamber Efendimiz, 'Allah'ım bunu bana kolaylaştır' diye dua etmiş hac ibadeti için. Ben şuna inanıyorum, bütün genç kardeşlerimiz hacca yazılsınlar. Hac gençken yapılırsa daha kolay, daha güzel oluyor. Ben oğullarımı 30'lu yaşlarda hacca yazdırmayı ve göndermeyi planlıyorum nasip olursa."

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 18:21
  1. Ankara
  2. Hac ibadeti
  3. Esenboğa Havalimanı
  4. Suudi Arabistan
  5. Cidde
  6. Türk Hava Yolları
  7. THY
  8. Diyanet İşleri Başkanlığı

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