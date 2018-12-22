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Başkentte "Huzur Kocatepe Operasyonu"

Ankara'da 2 bin polisin katılımıyla "Huzur Kocatepe Operasyonu" yapıldı

22 Aralık 2018 Cumartesi 23:42
Başkentte "Huzur Kocatepe Operasyonu"

ANKARA (AA) - Başkentte, 2 bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde tüm birimlerden toplam 2 bin personelin katımıyla "Huzur Kocatepe Operasyonu" yapıldı.

Uygulama çerçevesinde, umuma açık eğlence mekanlarını denetleyen ekipler, yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarda vatandaşların kimlik bilgilerini sorguladı.

Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri, uygulama noktalarının çevresinde güvenlik önlemi alırken, trafik ekipleri de araç ve sürücülerin evraklarını kontrol etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 23:42
  1. Ankara
  2. asayiş uygulaması
  3. Huzur Kocatepe Operasyonu

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