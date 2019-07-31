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Başkent’te hızını alamayan otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde hızını alamayan otomobil, önündeki sebze yüklü kamyonete çarptı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 07:26
Başkent’te hızını alamayan otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 ağır yaralı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde hızını alamayan otomobil, önündeki sebze yüklü kamyonete çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü kabin içerisine sıkışarak ağır yaralandı.


Kaza, saat 04.30 sularında Ankara’nın Keçiören ilçesi Etlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Naci Kaçkan, 07 NMA 05 plakalı sebze yüklü kamyoneti ile Ankara Hal’inden Etlik istikametinde ilerlerken arkasından gelen 06 VJ 920 plakalı otomobil, hızını alamayarak Kaçkan’ın kamyonetine arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet kendi etrafında dönerek takla atarken savrularak kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü ise kabin içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü çıkarma çalışmaları yaparken polis ekipleri ise Caddenin Etlik istikametini tamamen trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri, kabin içerisinden güçlükle çıkarılan sürücüye ilk müdahalesini yaparak ambulans ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.


Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kamyonetin sürücüsü Kaçkan ise, kamyoneti ile sağ şeritte ilerlerken otomobilin kamyonete arkadan çarparak kazaya sebep olduğunu belirtti. Devrilen kamyonette bulunan yaklaşık 2 bin liralık sebzeler ise yola saçıldı. Kaza yapan araçların çekici marifetiyle yoldan kaldırılmasının ardından Cadde trafiği normale döndü. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 07:26
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