Başkentte hırsızlık operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara'da bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Batıkent'te kuru yemiş ve alkollü içki satışı yapılan bir iş yerine gelen Barış Emre A. iş yeri sahibi Özkan Barış K'den alkollü içki ve çeşitli ürünler almak istedi.

Daha sonra kredi kartını iş yeri sahibi Özkan Barış K'ye uzatan Barış Emre A. bu sırada tezgah üzerinde bulunan alkol şişesini alıp kaçmaya başladı.

İş yeri sahibinin peşinden koşarak yakalamaya çalıştığı Barış Emre A'nın otomobile binerek kaçtığını ve araçta birkaç kişinin daha bulunduğunu gördü.

Olayla ilgili çalışma başlatan Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçtığı aracın kiralık olduğunu tespit ederek firma sahibi ile görüşmesi sonucu araç takip sisteminden yerlerini belirledi.

Daha sonra söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen Barış Emre A'yı gözaltına aldı.

Polis ekipleri Barış Emre A. ile birlikte hırsızlık olayına karışan Yunus Emre K, Mehmet Can K. ve Elif Nur C'yi de yaşanan kovalama sonucu yakaladı.

Sorgusunda Barış Emre A. araçta bir pompalı tüfek olduğunu itiraf ederken Yunus Emre K. de söz konusu tüfeği polise teslim etti.

Çok sayıda sabıka kaydı bulunan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.