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Başkentte Hint rüzgarı

Hint dans grubu Nrityagram, geleneksel Odissi dansı performansını Ankara'da sergiledi

26 Nisan 2019 Cuma 21:55
Başkentte Hint rüzgarı

ANKARA (AA) - Hindistan'ın önde gelen dans gruplarından Nrityagram, geleneksel Odissi dansını Ankara'da sergiledi.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen "Boğaziçi'ndeki Hindistan Festivali" kapsamında, Leyla Gencer Sahnesi'nde düzenlenen etkinliğe, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ile çok sayıda Hint ve Türk sanatsever katıldı.

Büyükelçi Sanjay Bhattacharyya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu festivalin Türkiye'deki ilk büyük çaplı Hint festivali olduğunu söyledi.

Bu etkinliğin iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri geliştirmeyi ve tecrübe paylaşımını hedeflediğini ifade eden Bhattacharyya, "Etkinliğe mart ayında ünlü kemancı Dr. L. Subramania ve ünlü şarkıcı Kavita Krishnamurti'nin yer aldığı ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte düzenlenen Türkiye-Hindistan Dostluk Konseri ile başladık." dedi.

Festival çerçevesinde Hindistan klasik müziği ve dansı da dahil olmak üzere 9 farklı sanat dalında etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Büyükelçi Bhattacharyya, Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi lideri Mahatma Gandi'yi doğumunun 150. yıl dönümünde düzenlenen iki farklı etkinlikle andıklarını belirtti.

Bhattacharyya, bugün sahnelenen Odissi dansıyla, festivalin Ankara etabını tamamladıklarını kaydetti. Büyükelçi, 2 bin yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Odissi dansı geleneğini Türkiye'de sergilemekten çok memnun olduklarını da sözlerine ekledi.

Hint dansçıların performansı davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 21:55
  1. Boğaziçi'ndeki Hindistan Festivali
  2. Hindistan
  3. Nrityagram
  4. Odissi dansı

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