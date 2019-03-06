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Başkent’te hava destekli büyük uyuşturucu operasyonu

Ankara Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen “Kale" operasyonunda abluka altına alınan mahallelerde 150’den fazla kişi gözaltına alındı.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:29
Başkent’te hava destekli büyük uyuşturucu operasyonu

Ankara Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen “Kale" operasyonunda abluka altına alınan mahallelerde 150’den fazla kişi gözaltına alındı.

 

Ankara Emniyetinin uyuşturucu çetesine yönelik 1 yıldır yürüttüğü inceleme ve araştırmalar neticesinde il genelinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacı çetesine “Kale” adında hava destekli operasyon düzenlendi. Narkotik ekipleri, yağma, tehdit, fuhşa aracılık, yaralama ve uyuşturucu madde bulundurma, satma ve kullanma suçlarını işleyen organize suç çetesinin üyelerine şafak vakti eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 500 ekip ve 3 bin 500 polisin katılımı ile

 

237 ev, 7 iş yeri ile 1 depoya yapılan baskında 150’den fazla kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu çetelerinin korkulu rüyası olan narko köpekler araçları didik didik etti. Operasyonda girilen adreslerin bulunduğu mahalleler ise abluka altına alındı. Abluka altına alınan mahallelerden en dikkat çekeni ise Ankara’nın merkezinde bulunan Kale Mahallesi oldu. Mahalleye tüm giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlandı. Mahalle didik aranırken, drone ile ara sokaklardaki muhtemel hareketlik takip edildi. Mahallede zırhlı konteynerler konularak polis noktaları oluşturulurken, polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:29
  1. Ankara
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