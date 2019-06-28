Başkentte hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk öldü
Mamak ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk, yaşamını yitirdi28 Haziran 2019 Cuma 16:25
ANKARA (AA) - Ankara'nın Mamak ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken, hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mikail Y. yönetimindeki Mamak Belediyesine ait 06 GD 5870 plakalı hafriyatkamyonu, Şehit Hanifi Mutlu Caddesi'nde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Burhan Erayhan'a (12) çarptı.
Ağır yaralanan Erayhan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kamyon şoförü Mikail Y, gözaltına alındı.
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