0553 313 94 23

Başkentte hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'da hafif ticari aracın seyir halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı- Kazada hayatını kaybeden kadının kimliğini tespit etmeye çalışan ekipler, üzerinden çıkan cep telefonunun kilidini parmak iziyle açmaya çalıştı

06 Ağustos 2019 Salı 03:05
Başkentte hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'da hafif ticari aracın seyir halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Bulvarı'nda Polatlı istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 LNA 62 plakalı hafif ticari araç, Yaşamkent çevre yolu ayrımı yakınlarında Abdül Vanlı'nın kullandığı 42 PL 913 plakalı seyir halindeki tıra arkadan çarptı.

Kaza sonrası olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, devrilen ve ters dönen araçtaki 3 kişiyi çıkarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, güçlükle araçtan çıkarılan ve kimliği belirlenemeyen genç bir kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı olarak kurtarılan Ramazan Bağcı ve Selda Demir ise ambulanslarla Bilkent'teki Şehir Hastanesine sevk edildi.

- Ölen kadının parmak iziyle telefonunu açmaya çalıştılar

Kazada hayatını kaybeden kadının kimliğini tespit etmeye ve yakınlarına ulaşmaya çalışan ekipler, üzerinden çıkan akıllı cep telefonunu açmaya çalıştı. Ancak tüm uğraşlara rağmen parmak izi kilidi nedeniyle telefon bir türlü açılamadı. Bunun üzerine ölen kadının parmak izini kullanarak akıllı telefonu açmayı deneyen ekipler, yine başarısız olunca bu kez acil arama seçeneğini kullandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan ekipler cep telefonu numarasını tespit etmelerine rağmen hat sahibinin kimlik bilgisine ulaşmayı başaramadı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından genç kadının cenazesi Etimesgut Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara-Eskişehir yolu Polatlı istikametinin 3 şeridi yaklaşık 2 saat süreyle trafiğe kapanırken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 03:05
  1. Ankara
  2. trafik
  3. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
    1. İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü,..
    2. İş yerinden yükselen dumanlar..
    3. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Mekke'de
    4. 81 ilde alkol ve uyuşturucu/uyarıcı..
    5. Başkentte hafif ticari araç tıra..
    6. Karaman’da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4..
    7. Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı..
    8. Başkentte sahte içki operasyonu
    9. Zonguldak'ta fındık fabrikasında yangın
    10. ABD, Çin'i "döviz manipülatörü" ilan..
    11. Çinli şirketlerin ABD’den tarım..
    12. ABD Hazine Bakanlığı, Çin'i "döviz..
    13. Ağrı’da iki gündür kendisinden haber..
    14. Pakistan Başbakanı İmran Han, Başkan..
    15. Konya’da otomobil otomobile arkadan..
    16. Demokratlara bomba gönderen Trump..
    17. Arjantin'de engelli çocuklara cinsel..
    18. Görev başında kalp krizi geçiren polis..
    19. Uruguay Amerika'ya seyahat edecek..
    20. Konya'da trafik kazası: 1 ölü
    21. Obama'ya bombalı paket gönderen..
    22. Ensesine isabet eden kurşunu taş..
    23. BM Teksas'taki 'terör saldırısını'..
    24. IMF Mısır'a verdiği kredinin son..
    25. Muğla'da seyir halindeki tur otobüsü..
    26. Barajda kaybolan çobanın cansız..
    27. Obama’ya bomba gönderen Sayoc’a 20 yıl..
    28. ABD'li siyasetçiler İsrail ve..
    29. Suriye sınırında hareketlilik: Terör..
    30. Facia bu defa ucuz atlatıldı
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    "Tayyip'in boynuna kılıcı vurur inşallah" demişti... Destek isteyen Nurşani'ye yardım eli Hükümet'ten!
    "Tayyip'in boynuna kılıcı vurur inşallah" demişti... Destek isteyen Nurşani'ye yardım eli Hükümet'ten!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Erdoğan'ın operasyon mesajı sonrası bölgeden çekilmeye başladılar
    Erdoğan'ın operasyon mesajı sonrası bölgeden çekilmeye başladılar
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'