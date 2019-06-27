Başkentte gıda zehirlenmesi şüphesi Sincan ilçesinde yaklaşık 60 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

ANKARA (AA) - Sincan ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri iddiasıyla yaklaşık 60 işçi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan yaklaşık 60 işçi, yedikleri yemekten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle rahatsızlandı. Rahatsızlanan işçilerin bir kısmı kendi imkanlarıyla bir kısmı ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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