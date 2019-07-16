Başkentte gıda zehirlenmesi
Ankara'da yedikleri gıdadan zehirlenen Irak uyruklu 4 çocuk hastaneye kaldırıldı16 Temmuz 2019 Salı 18:34
ANKARA (AA) - Ankara'da yedikleri gıdadan zehirlenen Irak uyruklu 4 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Altındağ ilçesinde Ceylan (1), Temma (3), Ethem (9) ve 10 aylık Recep Kassam kardeşler, yedikleri yemekten sonra fenalaştı.
Ailenin olayı haber vermesi üzerine kardeşlerin bulunduğu eve 112 Acil Servis ekipleri geldi.
İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan 4 kardeş, Ankara Hastanesine kaldırıldı.
Yedikleri gıdadan zehirlendikleri ifade edilen çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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